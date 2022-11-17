"Göğüslerim çok büyüdü” demişti! Salma Hayek kırmızı halıda göğüslerini sergiledi! Bakanlar gözlerini alamadı

GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) gecesine ünlü isimler akın etti. Yıldızlarla dolu yıllık etkinlikte oyuncu Salma Hayek öne çıktı.

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söyleyerek dikkat çekmişti.

GÖĞÜS İTİRAFI

Ünlü oyuncu şimdi de kırmızı elbisenin iddialı dekolte kısmıyla gündeme geldi.

"Menepoz döneminde göğüslerim çok büyüdü” diyen oyuncu iddialı dekoltesiyle göğüslerini ön plana çıkardı. Hayek'e bir bakan bir daha baktı.