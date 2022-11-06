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Salma Hayek galada göğüslerini ön plana çıkardı! 'Dudak uçuklatıcı'

06.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, Los Angeles'taki 2022 LACMA Art+Film Galasında kocası François-Henri Pinault ile birlikte poz verdi. Hayek göğüslerini ön plana çıkardığı elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu.

Salma Hayek galada göğüslerini ön plana çıkardı! 'Dudak uçuklatıcı'

Hollywood yıldızı Salma Hayek yıldızların akın ettiği galaya, eşi Pinault, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks moda grubu Kering'in CEO'su François-Henri Pinault ile birlikte geldi. Eşiyle para için evlendiği dedikodularına sık sık maruz kalan 56 yaşındaki oyuncu gecede oldukça iddialıydı.

Eşiyle hakkında söylenenler konusunda yıllardır umursamaz olan oyuncu mutluluk pozu verdi.

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Salma Hayek gecede oldukça iddialı elbisesiyle herkesin dikkatini çekti. Göğüslerini ön plana çıkaran Hayek'i görenler "Dudak uçuklatıcı" buldu.

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