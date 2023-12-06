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Göğüslerini açan 'Laz Kızı' TikTok'ta tekrar aktif oldu! Ünlü isim tepki gösterdi: "Bir de utanmadan..."

06.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın açarak müstehcen görüntülere yer veren 'Laz Kızı' kullanıcı adlı G.D. yeniden gündem oldu. Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan TikTok fenomeni, uygulamada canlı yayın açmaya devam ediyor. Yazar Sevda Türküsev, bu duruma "Rezilliğe bakar mısınız!" diyerek tepki gösterdi.

Dünyanın en popüler video paylaşma uygulamalarından biri olan TikTok'ta açtığı canlı yayınlar nedeniyle tepki çeken 'Laz Kızı' kullanıcı adlı G.D. gündemden düşmüyor.

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'LAZ KIZI' TİKTOK'TA AKTİF OLDU, TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

1 saat içerisinde 100 bin TL kazanması ile gündeme gelen ve tepkiler üzerine teşhircilik sebebiyle gözaltına alınan 'Laz Kızı' TikTok'ta yeniden aktif oldu.

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1 saatte 100 bin TL kazandığı yönündeki iddiaları yalanlayan 'Laz Kızı' şu ifadeleri kullandı:

"Bana destek verip kötü günümde yanımda olanlardan Allah razı olsun."

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bu görüntülere tepki gösterenlerden biri de Yazar Sevda Türküsev oldu.

"ALLAH'I BİRAZCIK ANLAMIŞ OLSAYDIN BUNLARI YAPMAZDIN"

Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şu rezilliğe bakar mısınız.

Bir de utanmadan 'Kötü günümde yanımda olanlardan Allah razı olsun' diyor.

Allah’ı birazcık anlamış olsan zaten bunları yapmazdın. Ya bari Allah’ı ağzınıza almayın. Allah’ın haram kıldığı ve lanetlediği her şeyi yapıp bir de kalkıp böyle konuşmak! Sanal destek verenler de zaten senden beterler!

Gerçekten bunlara adamakıllı bir ceza vermek lazım!"

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