Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olan Hande Sarıoğlu Dayı'ya konuk oldu! 'Sınırsızım'

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain'de yer alan Dayı'ya konuk oldu. "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi.

Sarıoğlu "Ayak yıkamam" diyen Dayı'ya "Onu yapman için dil altı hapını alman lazım" diyerek herkesi güldürdü.

EDEBİYAT OKURKEN SUNUCU OLDU

Spor spikeri Hande Sarıoğlu edebiyat öğretmenliğinden Çarkıfelek'e geçişiyle ilgili konuştu. Ünlü sunucu "Hep sunucu olmak istiyordum. Pasaport yarışmasını da yaptım. Çarkıfelek'te de hıyar muhabbetinde vardım. Pasaport yarışmasında da bikiniyle program sunuyordum" dedi.

Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlardaki hareketleriyle ilgili "Bu piyasayı hem sunuculuk yapıp hem eğlenceli hale getirmek istiyorum. İçerikleri ben yapıyorum" dedi.

FATİH ALTAYLI YANITI

Hande Sarıoğlu kovulduğu süreçte kendisine ağır sözler söyleyen Ahmet Hakan ve yine o süreçte arasının bozulduğu Fatih Altaylı ile ilgili soruda da ilginç bir seçim yaptı. Her fırsatta eski çalışma arkadaşı Altaylı'ya hodri meydan diyen sunucu ikisi arasında Altaylı'yı seçeceğini söyledi.





