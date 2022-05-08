MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olan Hande Sarıoğlu Dayı'ya konuk oldu! 'Sınırsızım'

Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olan Hande Sarıoğlu Dayı'ya konuk oldu! 'Sınırsızım'

08.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlarla dikkat çekiyor. Göğüslerine estetik yaptırmasıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu son olarak Dayı Şov'a konuk oldu.

Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olan Hande Sarıoğlu Dayı'ya konuk oldu! 'Sınırsızım'

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain'de yer alan Dayı'ya konuk oldu. "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi.

Sarıoğlu "Ayak yıkamam" diyen Dayı'ya "Onu yapman için dil altı hapını alman lazım" diyerek herkesi güldürdü.

mklky

EDEBİYAT OKURKEN SUNUCU OLDU

Spor spikeri Hande Sarıoğlu edebiyat öğretmenliğinden Çarkıfelek'e geçişiyle ilgili konuştu. Ünlü sunucu "Hep sunucu olmak istiyordum. Pasaport yarışmasını da yaptım. Çarkıfelek'te de hıyar muhabbetinde vardım. Pasaport yarışmasında da bikiniyle program sunuyordum" dedi.

kmll

Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlardaki hareketleriyle ilgili "Bu piyasayı hem sunuculuk yapıp hem eğlenceli hale getirmek istiyorum. İçerikleri ben yapıyorum" dedi.

FATİH ALTAYLI YANITI

Hande Sarıoğlu kovulduğu süreçte kendisine ağır sözler söyleyen Ahmet Hakan ve yine o süreçte arasının bozulduğu Fatih Altaylı ile ilgili soruda da ilginç bir seçim yaptı. Her fırsatta eski çalışma arkadaşı Altaylı'ya hodri meydan diyen sunucu ikisi arasında Altaylı'yı seçeceğini söyledi.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini elbiseli pozunu paylaştı! "Şeker kız olmuşsun"Mini elbiseli pozunu paylaştı! "Şeker kız olmuşsun"
Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'
Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçtiAdada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.