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Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, müebbet hapisle sonuçlanır"

MERSİN HABERLERİ  | 19.10.2020 11:18 | Son Güncelleme

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacı ile kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, müebbet hapisle sonuçlanır"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacı ile kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişilerin affı kesinlikle yoktur" dedi.
Gökalp, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda yer alan orman yangını ile ilgili cezai hükümler hakkında bilgiler verdi. Son zamanlarda sıkça yaşanan kasten orman yakma suçlarının kanun kapsamında ağır cezalar içerdiğini belirten Gökalp, örgüt kapsamında işlenen, taksirle işlenen, kasten işlenen ve anız yakmanın da içinde olduğu ihmali davranışla orman yangınına sebep olma suçları ile ilgili cezai hükümleri hatırlattı.
Gökalp, örgüt kapsamında işlenen orman yangını suçu ile ilgili, "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacı ile kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişilerin affı kesinlikle yoktur” ifadelerini kullandı. Gökalp, kasten işlenen orman yangını suçunun ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağını kaydetti.
Taksirle işlenen ve ihmali davranışla orman yangınına sebep olma suçu ile ilgili de bilgiler veren Gökalp, "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu kanunun 31’nci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak olup, bu fiilleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur” diye konuştu.

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