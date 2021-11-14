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Gökçe Akyıldız, Elkızı dizisine dahil olduğunu açıkladı

14.11.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolü paylaştığı Elkızı dizisine taze kan geldi. Güzel oyuncu Gökçe Akyıldız Elkızı dizisine dahil olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

Gökçe Akyıldız, Elkızı dizisine dahil olduğunu açıkladı

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız yeni bir diziyle ekrana dönüyor. Oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, Elkızı dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu.

Dizide Songül karakterine hayat vermeye hazırlanan Akyıldız "Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel" dedi.

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Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.

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Gökçe Akyıldız
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