Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile Paris tatilinde!

Gökçe Bahadır ekranda son olarak bir hukuk dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey'de Azra adlı bir avukatı oynamıştı. Geçtiğimiz yıl Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, gelinliği ile çok beğenilmişti. Kulüp dizisindeki Matilda rolü performansı ile büyük dikkat çeken başarılı oyuncu, birden fazla markanın da reklam yüzü oldu.

GÖKÇE BAHADIR EŞİ EMİR ERSOY İLE PARİS TATİLİNDE!

Yoğun iş temposu ile bir türlü balayına çıkamayan Bahadır, eşi Emir Ersoy ile tatile çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'e giden Bahadır ve Ersoy için, "Gecikmiş balayının tadını çıkarıyorlar" yorumları yapıldı.

Gökçe Bahadır, Netflix'de yayınlanan Kulüp dizisinin ikinci sezonunda rol alacak.



