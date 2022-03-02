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Gökçe Bahadır: Sevdiğim insanla evlendim

02.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçe Bahadır, Alem dergisinin bu haftaki kapağına konuk oldu. 25 Şubat'ta İzmir Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan oyuncu, "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum" dedi.

Gökçe Bahadır: Sevdiğim insanla evlendim

'Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, “Hayatını canlandırmak için hayaller kurduğunuz biri var mı?” sorusuna, “Açıkçası ilk aklıma gelen Sabiha Gökçen, onun hayatını canlandırmayı isterdim” yanıtını verdi.

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"İŞ DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ"

Oyuncu, sektörde kendisini en çok şaşırtan ve zorlayan konuları anlattı: İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi.

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"FARKLI HEYECANLAR"

Geçtiğimiz cuma günü Emir Ersoy’la nikâh masasına oturan Bahadır, hislerini şu şekilde dile getirdi:
"Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum.”
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Ayrıca takı takmaktan hoşlanan 40 yaşındaki oyuncu, “Küpe takmazsam o günümün iyi geçmeyeceğini düşünürüm” dedi.

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Gökçe Bahadır
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