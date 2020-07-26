MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisine katıldı! Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisine katıldı! Gökçe Eyüboğlu kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 26.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Fox TV'de Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana gelecek olan Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Son olarak Kadın dizisinde oynayan Gökçe Eyüboğlu, Zümrüdüanka dizisinde ise Deniz karakterini canlandıracak.

Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisine katıldı! Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Son olarak Kadın dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Gökçe Eyüboğlu, FOX’un Pastel Film imzalı 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ZÜMRÜDÜANKA’DA DENİZ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK!

Sahra Şaş’ın geçirdiği rahatsızlığın ardından “Deniz” karakterine hayat verecek olan Eyüboğlu’nun dizide neleri değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Gökçe Eyüboğlu

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Zümrüdüanka dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül , yönetici yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Gökçe Eyüboğlu (2)

Yönetmen koltuğuna Serhan Şahin’in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.
Gökçe Eyüboğlu (3)
Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam edecek “Zümrüdüanka” çok yakında yeniden Fox TV'de.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüpoğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Öğrencilik yıllarında tiyatro kulüplerinde yer aldı. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Gökçe Eyüboğlu (1)

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu 2017'de ekranlara gelen Kadın isimli dizide Ceyda karakterini canlandırdı.

Rol aldığı diziler:

Kadın (Ceyda, 2017-2019)

Evli ve Öfkeli (2015)

Yalan Dünya (2013)

Aşk ve Ceza (2010)

Rol aldığı sinema filmleri:

Kayhan (Sevim, 2018)

Batlır (2017)

Kadın İşi: Banka Soygunu (Nermin, 2013)

Rol aldığı TV filmleri:

İmkansız Olasılık (Duygu, 2016)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsınOteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın
Bay Yanlış'a damga vuran dans sahnesi!Bay Yanlış'a damga vuran dans sahnesi!
Acun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimlerAcun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Walking Dead 10. sezon final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu

Zümrüdüanka dizisinde yeni sezon öncesi sürpriz veda! Sahra Şaş neden ayrıldı?

Yeni katıldığı diziden ayrıldı! Yapımcıdan açıklama

Bay Yanlış 5. bölüm izle! Son bölüme Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi damga vurdu! Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bay Yanlış'a damga vuran dans sahnesi!

Ramo dizisinin yeni bölüm çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler! Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler

50 Metrekare ne zaman başlayacak? 50 Metrekare Netflix dizisi konusu ve oyuncuları!

50 Metrekare ne zaman başlayacak?

MasterChef 8. bölüm tanıtımında diskalifiye şoku! MasterChef'te kim diskalifiye oldu?

Diskalifiye şoku! 'Buradan girebilirsin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.