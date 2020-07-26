Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisine katıldı! Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Gökçe Eyüpoğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Öğrencilik yıllarında tiyatro kulüplerinde yer aldı. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu 2017'de ekranlara gelen Kadın isimli dizide Ceyda karakterini canlandırdı.

Rol aldığı diziler:

Kadın (Ceyda, 2017-2019)

Evli ve Öfkeli (2015)

Yalan Dünya (2013)

Aşk ve Ceza (2010)

Rol aldığı sinema filmleri:

Kayhan (Sevim, 2018)

Batlır (2017)

Kadın İşi: Banka Soygunu (Nermin, 2013)

Rol aldığı TV filmleri:

İmkansız Olasılık (Duygu, 2016)



