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Gökçeada feribot hattında yarın ek seferler düzenlenecek

27.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında yarın ek seferler düzenlenecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan firma, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 01.45, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada hattında da yarın 18 ek sefer gerçekleştirilecek.

Feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Gökçeada Çanakkale feribot gestaş kabatepe sefer

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