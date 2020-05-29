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Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yeniden her gün yapılacağı bildirildi.Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “29.05.2020 Cuma günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerimiz, haftanın her günü gerçekleştirilecektir.

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yeniden her gün yapılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “29.05.2020 Cuma günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerimiz, haftanın her günü gerçekleştirilecektir. Gökçeada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe’den 10.00 ve 20.00 seferleri, haftanın 7 günü uygulanacaktır. Gökçeada-Kabatepe seferlerine bağlı olarak gerçekleşen Eceabat’tan 09.00 ve 19.00, Çanakkale’den 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
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