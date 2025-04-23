Survivor'da Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi oldu? Seyirciden tepki çekti, acil konsey toplandı: "Seni yarışmada tutamayız"

Survivor All Star 2025 fragmanında yaşananlar seyircileri şoke etti. Yeni bölüm fragmanı sonrası Batuhan'ın fanları Hikmet diskalifiye edilmeli" dedi. Survivor'da Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi oldu?

İsmail, oyun sırasında yere yığılırken duygusal anlar yaşanıyor. Hikmet’in “Ayağın duruyor, hiçbir şey yok” diyerek İsmail’i sakinleştirmeye çalışması dikkat çekerken, esas bomba Batuhan ve Hikmet arasında patladı.