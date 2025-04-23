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Survivor'da Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi oldu? Seyirciden tepki çekti, acil konsey toplandı: "Seni yarışmada tutamayız"

Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Batuhan Karacakaya diskalifiye mi oldu? Yaşanan kavganın fragmana yansıyan görüntüleri sonrası seyirciler Acun Ilıcalı'ya seslendi. Ilıcalı acil durum konseyindeki sözleriyle dikkat çekti.

Kubra Akalın

Survivor All Star 2025 fragmanında yaşananlar seyircileri şoke etti. Yeni bölüm fragmanı sonrası Batuhan'ın fanları Hikmet diskalifiye edilmeli" dedi. Survivor'da Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi oldu?

İsmail, oyun sırasında yere yığılırken duygusal anlar yaşanıyor. Hikmet’in “Ayağın duruyor, hiçbir şey yok” diyerek İsmail’i sakinleştirmeye çalışması dikkat çekerken, esas bomba Batuhan ve Hikmet arasında patladı.

Mynet'in Sesi

"HİKMET TUĞSUZ DİSKALİFİYE OLMALI"

Kum kriziyle başlayan tartışma, fiziksel bir müdahaleye dönüşünce işler çığırından çıktı. Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde yaptığı açıklamalar ise fragmana damga vurdu.

Hikmet'in Batuhan'ın üstüne koşması ve kaos oluşması fragmana yansırken Acun Ilıcalı'nın “Burası boks ringi değil, insanların birbirlerine vurabileceği bir yer değil. Şiddetten yarışmacı eleriz. Seni yarışmada tutamayız" sözleri dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından izleyiciler “Hikmet ve Batuhan Survivor’dan diskalifiye mi edilecek?” sorusunu gündeme taşıdı.

Sosyal medyada ise Batuhan Karacakaya'ya büyük bir destek vardı.

Seyirciler "O arada Volkan olmasaydı ne olacaktı? Batuhan oyuncu Hikmet diskalifiye olmalı", "Hikmet Tuğsuz diskalifiye edilsin", "Bu olay kabul edilemez, yapımdan gerekeni yapmasını bekliyoruz", "Batuhan'ın üstüne yürüyen bu şiddet yanlısı adamı inşallah dediğin gibi yarışmada tutmazsın Acun" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Hikmet Tuğsuz
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