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Bahar dizisinde üzen ayrılık! Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın veda ediyor

Salı günlerine damga vuran Bahar dizisinde şaşırtan ayrılık! Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı dizide son dönemde dahil olan ünlü oyuncu diziden ayrılıyor.

Bahar dizisinde üzen ayrılık! Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın veda ediyor
Kubra Akalın

Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık seyirciyi şaşırttı. 2 sezondur salı günlerinin fenomeni olan Bahar dizisi 3. sezonda da devam edecek.

Deniz Akçay’ın yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide bir dizi yeni gelişme yaşanacak. Diziye son bölümde Sefa Tantoğlu ve Renan Bilek’in konuk olmasının yanında bir de ayrılık yaşanacak.

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“Bahar”da zaman atlaması yaşanacak ve Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın ekibe veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projeye renk katacak yeni bir oyuncu ekibe dahil olacak. Ancak bu ismin kim olacağı belli değil!

Öte yandan Bahar dizisinde yaşananlar seyirciden tepkiler de almıştı. Bahar'ın Evren'i nikah masasında terk etmesine tepki gösteren izleyiciler senaryoyu eleştirmişti.

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NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

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İlk oyunculuk deneyimini, 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile gerçekleştiren Yalçın, Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Yalçın, Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer alan oyuncu, 2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Yalçın, 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı.

Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın bahar
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