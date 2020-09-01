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Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, bölge paydaşları için vizyon oluşturmak ve potansiyel yatırımcılara yön gösterici olmak amacıyla birçok farklı konuda araştırma, analiz ve fizibilite çalışmaları yapılmaya devam ediyor.Bu doğrultuda, BAKKA tarafından, Filyos Sonuç Odaklı Program kapsamında, Filyos Endüstri Bölgesine yakın lokasyonda bir organize sanayi bölgesi kurulmasının gerekliliği detaylı olarak araştırılmak üzere bir ön fizibilite çalışması başlatılmıştır.

Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, bölge paydaşları için vizyon oluşturmak ve potansiyel yatırımcılara yön gösterici olmak amacıyla birçok farklı konuda araştırma, analiz ve fizibilite çalışmaları yapılmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda, BAKKA tarafından, Filyos Sonuç Odaklı Program kapsamında, Filyos Endüstri Bölgesine yakın lokasyonda bir organize sanayi bölgesi kurulmasının gerekliliği detaylı olarak araştırılmak üzere bir ön fizibilite çalışması başlatılmıştır. Çalışma kapsamında 28 Ağustos itibariyle BAKKA koordinasyonunda çevrim içi paydaş görüşmelerine başlanıldı.
İki ay sürmesi planlanan çalışma kapsamında; kurulması planlanan OSB’de sektör seçiminden işletme modeline, kapasiteden en uygun yer seçimine ve OSB’nin fizibilitesinin oluşturulmasına kadar birçok önemli hususa yer verilecektir. Ayrıca çalışma kapsamında, çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler devam edecek olup saha ziyaretleri ve teknik gezilerin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

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