YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gökcük’te sakin pazar günü

Gökcük’te sakin pazar günü

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi sakin bir pazar günü geçirdi.

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi sakin bir pazar günü geçirdi. Normal günlerde iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalık olan göl kenarı, kısıtlama ve sıcaktan dolayı sesiz bir görüntü oluşturdu. Az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaş da göl kenarının sakinliğinden yararlandı.
İzmir’in önemli gezi merkezlerinden Gölcük Gölü, pandemi kısıtlamalarından dolayı sakin günler geçiriyor. Normal zamanların hafta sonlarında iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalığın ziyaret ettiği Gölcük gölü, salgın kısıtlamalarından dolayı sakin günler geçiriyor. Pazar günleri günübirlik piknikçilerin uğrak yeri olan göl kenarı, sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşların dinlenme alanı haline geldi. Yaklaşık 1000 metrelik yükseklikte bulunan Gölcük’te bazı işletmeler kısıtlama sonrasına hazırlanırken, mahalle merkezi de sakin bir gün geçirdi.
Gölcük’te evi bulunan 76 yaşındaki emekli öğretmen Menmet Şahan da, sakinlikten yararlanan vatandaşlardan biri oldu. Komşularından Hasan Üstün ile göl kenarına giden Şahan, gölün serinliği karşısında dışarı çıkabilmenin zevkini çıkardı. Şahan, dışarıda olabilmenin mutluluk verdiğini belirterek, kısıtlamanın diğer günlerde de bazı saatlerde kaldırılmasını istedi. Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı da Gölcük’ün uzun zamandan bu yana böyle sakin günler geçirmediğini söyleyerek, "Salgın tehlikesinin biran önce savuşturulmasını ve Gölcük’ün eski günlerine dönmesini arzuluyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

İzmir Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.