Gökdeniz Karadeniz: Bana Rubin Kazan'dan kimse açıklama yapmadı, kandırıldım

Futbol hayatını noktalandıran Gökdeniz Karadeniz, eski takımı Rubin Kazan'ın CEO'sunun kendisi hakkındaki açıklamalarına sert yanıt verdi.

Gökdeniz'in kulübünden alacaklarını istemesi üzerine Rubin Kazan'ın CEO’su Rustem Saymanov, "Gökdeniz Kazan halkının bir gözdesi. Ona olan borcumuzu biliyoruz ve bunu ödeyeceğiz. Gökdeniz fakir bir insan değil ama bizi zor durumda bırakacak hareketlerde bulundu. Kazan'ın sonsuza dek kalbinde olacağını söylemişti. Geri ödeme yapacağız fakat bu tavrı çirkin ve onursuzca" ifadelerini kullanmıştı.

Rustem Saymanov'un bu sözlerine Gökdeniz'den sert yanıt geldi.

"KANDIRILDIM, AÇIKLAMA YAPILMADI"

"Kimsenin beni iki riyakarlıkla suçlama hakkı yok" diyen Gökdeniz, ' Rubin Kazan'a olan aşkımı her defasında söyledim. Bu sevgimi söylemlerimle de takımda yaptığım işlerle de gösterdim. Rubin formasıyla oynadığım 300 maç benim kalbimde ve taraftarların desteği de öyle" dedi.

Rubin olarak ödeme tarihi olarak 24 Ağustos 2018'in belirlendiğinin altını çizen Gökdeniz Karadeniz, "Ödeme tarihi tarafıma bir taahhüt mektubuyla iletildi. Ancak o tarih geride kalmasına rağmen bana bir açıklama yapılmadı, öneride bulunulmadı. Ben Uyuşmazlık Kurulu'na başvuracağımı Saymanov'a Kasım 2018'de bildirdim. Bu nedenle yaptığım başvurunun tamamen sürpriz olduğunu söyleyen Saymanov'un bu sözleri oldukça garip. Üstelik kendisi vaatleri ve kendilerine yolladığım mektuplara hiç geri dönüş yapmadı. Yani burada aldatılan benim. Kandırıldım" şeklinde konuştu.