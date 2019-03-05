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Gökdeniz Karadeniz: Bana Rubin Kazan'dan kimse açıklama yapmadı, kandırıldım

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

Gökdeniz Karadeniz, eski takımı Rubin Kazan'ın CEO'sunun kendisi hakkındaki açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Gökdeniz Karadeniz, kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını ve kandırıldığını söyledi. Uyuşmazlık Kurulu, Gökdeniz Karadeniz'in başvurusu üzerine verdiği kararda Rubin Kazan'ı, tecrübeli isme 500 bin euro ödemeye mahkum etti.

Gökdeniz Karadeniz: Bana Rubin Kazan'dan kimse açıklama yapmadı, kandırıldım

Futbol hayatını noktalandıran Gökdeniz Karadeniz, eski takımı Rubin Kazan'ın CEO'sunun kendisi hakkındaki açıklamalarına sert yanıt verdi.

Gökdeniz'in kulübünden alacaklarını istemesi üzerine Rubin Kazan'ın CEO’su Rustem Saymanov, "Gökdeniz Kazan halkının bir gözdesi. Ona olan borcumuzu biliyoruz ve bunu ödeyeceğiz. Gökdeniz fakir bir insan değil ama bizi zor durumda bırakacak hareketlerde bulundu. Kazan'ın sonsuza dek kalbinde olacağını söylemişti. Geri ödeme yapacağız fakat bu tavrı çirkin ve onursuzca" ifadelerini kullanmıştı.

Rustem Saymanov'un bu sözlerine Gökdeniz'den sert yanıt geldi.

"KANDIRILDIM, AÇIKLAMA YAPILMADI"

"Kimsenin beni iki riyakarlıkla suçlama hakkı yok" diyen Gökdeniz, ' Rubin Kazan'a olan aşkımı her defasında söyledim. Bu sevgimi söylemlerimle de takımda yaptığım işlerle de gösterdim. Rubin formasıyla oynadığım 300 maç benim kalbimde ve taraftarların desteği de öyle" dedi.

Rubin olarak ödeme tarihi olarak 24 Ağustos 2018'in belirlendiğinin altını çizen Gökdeniz Karadeniz, "Ödeme tarihi tarafıma bir taahhüt mektubuyla iletildi. Ancak o tarih geride kalmasına rağmen bana bir açıklama yapılmadı, öneride bulunulmadı. Ben Uyuşmazlık Kurulu'na başvuracağımı Saymanov'a Kasım 2018'de bildirdim. Bu nedenle yaptığım başvurunun tamamen sürpriz olduğunu söyleyen Saymanov'un bu sözleri oldukça garip. Üstelik kendisi vaatleri ve kendilerine yolladığım mektuplara hiç geri dönüş yapmadı. Yani burada aldatılan benim. Kandırıldım" şeklinde konuştu.

RUBİN KAZAN 500 BİN EURO ÖDEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Rus kulübünün CEO'su tarafından sert sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz, yaptığı açıklamada talep ettiği paranın hakkı olduğunu ve Uyuşmazlık Kurulu'na başvurmadan önce kulübü bilgilendirdiğini söylemişti. Uyuşmazlık Kurulu'nun bugün verdiği karara göre Gökdeniz Karadeniz'in istediği rakam ödenmese de Rubin Kazan'ın yaklaşık 500 bin euroluk ödeme yapmasına karar verildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
10 yıl ekmeğini yemişsin kulübün hala şikayet karadeniz halkı böyledir paraya tapar tıpkı yaylaları araplara peşkeş çektikleri gibi
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