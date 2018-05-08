Rubin Kazan'da futbolu bırakma kararı alarak Ufa karşılaşmasıyla son kez seyircisinin önüne çıkan Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Gökdeniz Karadeniz'in ülkede futbolun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görüldüğü bildirildi. Gökdeniz, Rusya Premier Lig'in 29. haftasında dün akşam Ufa ile oynanan mücadelede son kez Rubin Kazan taraftarının önüne çıktı.

Rubin Kazan'da 300. maçına çıkan tecrübeli futbolcunun taraftara vedası sırasında duygusal anlar yaşandı. Kulüp çalışanları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya ailesiyle giren 38 yaşındaki Gökdeniz, bir veda konuşması da yaptı.

Bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı duygusal veda sırasında konuşmakta güçlük çeken Gökdeniz, kariyerine son verdiği için üzgün olduğunu belirterek, "Hayatta böyle anlar enderdir. Burada başardıklarımdan dolayı gururluyum. Bu bir veda değil, başlangıç. Antrenörlük yaparak futbolun içinde kalmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.