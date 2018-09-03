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Gökdeniz Karadeniz kendi imzasını taşıyan aracını satışa çıkardı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Gökdeniz Karadeniz'den şaşırtan satış kararı! Futbol kariyerini Rubin Kazan'da tamamlayan Gökdeniz Karadeniz'in imzasını taşıyan araç 90 bin eurodan satışa çıktı.

Gökdeniz Karadeniz kendi imzasını taşıyan aracını satışa çıkardı

Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran Gökdeniz Karadeniz'in imzasını taşıyan araba satılığa çıktı.

Rusya'da bir galeri, ülkede sadece iki tane olan Ford Mustang Shelby GT500'ü satışa çıkarırken, aracın ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz'in imzası bulunuyor.

Ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz'in imzası ve 61 yazan Ford Mustang Shelby GT500 yaklaşık 90 bin euro fiyat ile alıcı bekliyor.

(Sporx)

031535976367

031535976361


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Anahtar Kelimeler:
rubin kazan gökdeniz karadeniz

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