Gökdeniz Karadeniz kendi imzasını taşıyan aracını satışa çıkardı

Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran Gökdeniz Karadeniz'in imzasını taşıyan araba satılığa çıktı.
Rusya'da bir galeri, ülkede sadece iki tane olan Ford Mustang Shelby GT500'ü satışa çıkarırken, aracın ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz'in imzası bulunuyor.
Ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz'in imzası ve 61 yazan Ford Mustang Shelby GT500 yaklaşık 90 bin euro fiyat ile alıcı bekliyor.
(Sporx)
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