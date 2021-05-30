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Gökhan Akal jübile yaptı

30.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Gökhan Akal 26 yıllık aktif hakemlik kariyerini hafta sonu oynanan Balıkesirspor - Menemenspor U19 maçıyla noktaladı.

Gökhan Akal jübile yaptı

Kariyerinde sayısız maça çıkan Gökhan Akal renkli kişiliği ve başarılı hakemliğiyle Balıkesir amatör spor camiasında adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. 1995 yılından bu yana aralıksız olarak aktif hakemlik yapan Gökhan Akal Balıkesirspor - Menemenspor U19 maçıyla birlikte son kez yeşil sahalarda
görev almış oldu.

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Maç öncesinde Gökhan Akal’a Hakem Atama Sorumlusu Ayhan Ender, İl Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp, TFFHGD Balıkesir Dernek Başkanı Hakan Kabak, Süper Lig yardımcı hakemi Bilal Gölen, Merkez Hakem Kurulu 2. bölge bölgesel kurul üyesi Aytekin Durmaz tarafından bugüne kadar Balıkesir spor camiasına yaptığı hizmetler nedeniyle çiçek verildi. Gökhan Akal’ı son maçında Balıkesir hakem camiasından birçok isim yalnız bırakmadı.

Maç sonu açıklamada bulunan Gökhan Akal, 26 yıllık kariyerinde acısıyla tatlısıyla birçok anı biriktirdiğini ifade ederken, hakemlik sayesinde birçok dost edindiğini söyledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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