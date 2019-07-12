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Gökhan Akkan: A Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 12.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un ve A Milli Takım'ın genç kalecisi Gökhan Akkan, ay-yıldızlı takımda kalıcı olmak istediğini ve hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

Gökhan Akkan: A Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum

Çaykur Rizespor’da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyerek A Milli Takım'a da seçilen genç kaleci Gökhan Akkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MİLLİ TAKIM'DA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Yeni sezonda da başarılı bir performans sergileyerek Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini ifade eden Akkan, “Yeni başladık, aramıza katılacak arkadaşlarla daha da iyi olacağız. Buradaki ortam çok güzel. İsmail hocanın tavrı ve davranışları çok iyi. Hem eğleniyoruz hem antrenman yapıyoruz. Milli Takım'a bir iki gidip gelmek önemli değil, orada kalıcı olmak istiyorum. Burada çok çalışıp orayı elde etmek istiyorum” dedi.

"RESMİ TEKLİF ALMADIM"

Kendisi hakkında kulübüne gelen resmi bir teklifin olmadığını belirten Akkan, “Ben Rizespor’un sözleşmeli oyuncusuyum. Kulübüme gelen resmi teklif var mı, yok mu bilmiyorum. Gelirse oturup bir değerlendirme yaparız. Ben burada elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum, onun için çabalıyorum. Kulaktan dolma dedikodular her oyuncu için çıkıyor. Resmi teklif gelirse kulübümün çıkarlarını düşünürüm” ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILKİ GİBİ TALİHSİZLİK YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 12 puan aldıklarını ancak ikinci devrede bu durumu düzelttiklerini ve bu yıl böyle bir talihsizlik yaşamak istemediklerini kaydeden Gökhan Akkan, “Geçen sezon 12 puanla devreyi bitirdik. İlk yarı kimsenin istemediği gibi geçti ama ikinci yarı bu durumu düzeltmek istedik, yeni gelenler çabuk adapte oldu. İkinci yarı bu takımı ligde tutmamanın bilincindeydik, herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Herkes en iyisini verince de takım ligde kaldı. Benim bulunduğum mevkide elinden gelenin fazlasını yapmanız lazım ki takım daha iyi olsun. Geçen yıl önümüzde bir örnek var, hepimiz bu yıl bunun bilincindeyiz. Bunun için aramıza katılacak arkadaşlarla geçen seneki gibi talihsizlik yaşamadan, daha yukarıyı hedefleyerek Avrupa Ligi'ne gidebiliriz” açıklamalarında bulundu.

"EN AZ GOL YİYEN KALECİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz sezon en fazla kurtarış yapan kaleci olan Akkan, yeni sezondaki hedefinin de en az gol yiyen kaleci olmak olduğunu vurgulayarak, “Benim yaşım genç olduğu için tabii ki Avrupa’da oynamak istiyorum. Şu anda Rizespor ile devam eden sözleşmem var ama teklif gelirse oturur düşünürüz. Hedefim Avrupa’da oynamak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, inşallah bu yıl en fazla kurtaran değil de en az gol yiyen kaleci olurum. İstikrar önemli mevkimiz gereğince ama önemli olan bu istikrarı devam ettirmek. Tüm takım bunun bilincinde olursa ben de inşallah gelecek sezon en az gol yiyen kaleci olmak isterim” şeklinde konuştu.

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