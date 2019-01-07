Gökhan Akkan: Alt sıralardan kurtulacağız

Kampın ikinci gününde olduklarını ve çalışmalara iyi başladıklarını söyleyen Gökhan Akkan, "Kampa başlayalı 2 gün oldu. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hepimizin de bildiği gibi ilk yarı bizim için sıkıntılı geçti. İstemediğimiz sonuçlar ve skorlar nedeniyle ligin sonuncu sırasındayız. Devre arası kapına geldik ve yoğun bir tempoda çalışmalara başladık. Bunun da meyvelerini ikinci yarıda almak istiyoruz" diye konuştu.

"İLK DEVRE İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"

İlk devrede istemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Akkan, "İstediğimiz skorları alamadık, ikinci yarı bu ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi en iyi şekilde verip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Tabii çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. İyi ve yoğun bir tempoda başladık. İnşallah ikinci yarıya çok iyi bir giriş yapacağız ve bunu da devam ettirip alt sıralardan kurtulacağız" şeklinde konuştu.

"ÜST SIRALARDA OLUP BÖYLE BİR BAŞARI YAKALASAM DAHA İYİ OLURDU"

Ligin ilk yarısında en çok kurtarış yapan kaleci olarak dikkat çeken Gökhan, bu konuyla ilgili olarak da, "Futbol bireysel bir oyun değil. Kendi adıma sevindirici bir istatistik ama diğer türlü baktığımız zaman takımımız alt sırada olduğu için çok da bir önemi kalmıyor. Bu istatistiği üst sıralarda olup yakalasaydık çok daha mutlu olurdum. Bu istatistiği yukarılarda yakalamak benim için de daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.