Gökhan Çıra'dan romantizm şovu! Sevgilisi ve kızının ismini...

Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş ile aşk yaşıyor. Keleş ile evlilik kararı alan Çıra, dün kızı ve sevgilisinin isimlerini vücuduna kazıttı.

Ciğerci ile evli olduğu dönem bir bebek evlatlık edinen Gökhan Çıra, kızına Saadet Selenay ismini verdi. Her fırsatta kızına olan sevgilisi gösteren Çıra, boynuna "Selenay" yazdırdı.

Bununla da yetinmeyen Çıra, kızıyla bir fotoğrafını da göğsüne dövme olarak yaptırdı. Dövmelerini ise sosyal medya hesabından paylaşan Çıra "Seni kalbime, ömrüme, canıma, hayatıma kazıdım kızım" ifadelerini kullandı.

İSİMLERİNİ YAZDIRDILAR

Bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, dövme yaptırırken sevgilisini de unutmadı. Ünlü isim, "Eylül" adını da parmaklarının üzerine yazdırdı. Eylül Keleş de Çıra'nın adını parmağına yazdırdı.





