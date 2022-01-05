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Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci paylaşımı! "Nerede kalmıştık!"

05.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci yeniden bir araya geldi. Bir süre önce bir partide samimi şekilde yakalanan eski karı-koca barıştıklarını sosyal medyadan duyurdu. Çıra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ciğerci ile fotoğrafını paylaşarak, "Nerede kalmıştık" dedi.

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci paylaşımı! "Nerede kalmıştık!"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2021 yılında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. İkili işlerini de ayırmaya karar vermiş ancak daha sonra birlikte bir mekanda yakalanmıştı.

Barışıp barışmadıkları merak edilen ikiliden Çıra eski eşiyle barışmak için elinden geleni yapsa da Ciğerci bu konuda kararsızdı.

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"ANNEMDEN SONRA TEK KADIN SEVDİM"

Barıştıklarını sosyal medyadan duyuran eski karı-koca, paylaşımlarına; "Nerede kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin...

Seninle bizi Allah’tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize bi şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi.
Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çoook seviyoruz bir birimizi..." notunu düştü.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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