Gökhan Çıra hisselerinin hepsini eski karısı Selin Ciğerci'ye verdi

Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ciğerci ile ilk evliliğinde eşini aldattığını itiraf eden Çıra, Selin Ciğerci'ye "Seni aldattım, boşa beni" dediğini itiraf etmişti.

Sık sık mesajları ifşa olan Çıra eski karısıyla birlikte yürüttüğü markasıyla ilgili flaş bir karar aldı.

İki isim de ortak bir açıklama yayınlayarak kozmetik markasına dair aldıkları yeni kararı duyurdu.

Gökhan Çıra paylaşımında "Eski eşim Selin Ciğerci ile sahibi olduğumuz kozmetik markasının tüm hisselerini ortak bir kararla Selin'de kalması konusunda anlaştık" dedi.

Ciğerci de benzer bir notu sosyal medyadan paylaştı.



