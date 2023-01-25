MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? Kafa karıştıran paylaşım!

Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? Kafa karıştıran paylaşım!

25.01.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisini ilan eden Gökhan Çıra bu sefer de son paylaşımı ile olay dolu. Baba olduğunu duyuran Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor, seni çok seven bir baban var" dedi. Bu paylaşımın ardından kafalar karıştı. Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte tüm merak edilenler...

Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? Kafa karıştıran paylaşım!

Eski futbolcu Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu. Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra'nın duygusal paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, 'hoş geldin kızım' notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

GÖKHAN ÇIRA'NIN KIZININ ANNESİ KİM?

Sosyal medya hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra baba olduğunu şu sözlerle duyurdu;

"Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım"

gökhan çıra

Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

GÖKHAN ÇIRA KİMİNLE EVLİ?

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile iki kez evlenip ayrıldı. İsmini gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisine evlilik teklifi ettiği ileri sürülmüştü.

çıra gökhan

Önceki akşam Instagram hesabından sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazdı. Çıra'nın parmağında da yüzüğün olması ikilinin nişanlandığı iddiasına akıllara getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Şahmaran kadrosundan çıkarılmıştı! Bakın yerine kim oynamışCinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Şahmaran kadrosundan çıkarılmıştı! Bakın yerine kim oynamış
Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!
Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra sosyal medya anne baba oldu likidite kiminle evli

En Çok Okunan Haberler

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

Poşet poşet para taşıdılar! Akılalmaz transfer ağı ortaya çıktı

Poşet poşet para taşıdılar! Akılalmaz transfer ağı ortaya çıktı

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.