Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? Kafa karıştıran paylaşım!

Eski futbolcu Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu. Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra'nın duygusal paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, 'hoş geldin kızım' notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Gökhan Çıra kiminle evli? Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

GÖKHAN ÇIRA'NIN KIZININ ANNESİ KİM?

Sosyal medya hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra baba olduğunu şu sözlerle duyurdu;

"Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım"

Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

GÖKHAN ÇIRA KİMİNLE EVLİ?

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile iki kez evlenip ayrıldı. İsmini gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisine evlilik teklifi ettiği ileri sürülmüştü.

Önceki akşam Instagram hesabından sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazdı. Çıra'nın parmağında da yüzüğün olması ikilinin nişanlandığı iddiasına akıllara getirmişti.



