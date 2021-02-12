Gökhan Çıra sahaya girdi, hakemi darp etti!

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta play-off hattında yer alan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı. Dakikalar 67'yi gösterirken saha bir anda karıştı. 2-1 geride bulunan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, hakem kararlarını beğenmediği için sahaya girdi.

HAKEMİ TEHDİT VE DARP ETTİ

Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan 90 dakika Bayrampaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken İstanbul ekibinin Asbaşkanı Gökhan Çıra ve kulübün TFF'den çok ciddi bir ceza alması bekleniyor.

POLİSLER ARAYA GİRDİ

Yaklaşık 10 dakika sahada kalan Gökhan Çıra, maçı hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.