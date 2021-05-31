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Gökhan Gönül Adana Demirspor yolunda

31.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile ayrılma aşamasına gelen Gökhan Gönül, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaştı.

Gökhan Gönül Adana Demirspor yolunda

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu Sarı-Lacivertliler, kullanmak niyetinde değil.

Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

2 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Birliği forması giydi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazık ettin kendine gökhan keşke beşiktaşta kalsaydın
Beşiktaşa yamuk yapanların hazin sonlarından biri daha. Bjkde kalsaydın 40 yaşına kadar banko oynardın.
max 10 maça çıkar gene sakatlanır

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