Gökhan Gönül'den tepki çeken hareket

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor’dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır’ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi.

Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır’ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

"SON ANDA KENDİMİ KONTROL EDİP VURMADIM"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül:

"20 senedir futbol oynuyorum. Kimseye haksızlık yapmadım. Sağlıkçıya vuruyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir şey yok.

Son anda kendimi kontrol edip vurmadım. Tansiyonu yüksek bir andı. Ben vurmadım öyle gözüküyor. Şimdi söylüyorlar ama ben bunları kimlerin söylediğini iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. Yerden yere vurmaya çalışan tipler.