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Gökhan Gönül'den tepki çeken hareket

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Gökhan Gönül sert tepki gösterdi. Gökhan Gönül'ün sağlık personeline yaptığı hareket tepki çekti. Gönül maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Son anda kendimi kontrol edip vurmadım. Tansiyonu yüksek bir andı. Ben vurmadım öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor’dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır’ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi.

Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır’ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

"SON ANDA KENDİMİ KONTROL EDİP VURMADIM"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül:

"20 senedir futbol oynuyorum. Kimseye haksızlık yapmadım. Sağlıkçıya vuruyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir şey yok.

Son anda kendimi kontrol edip vurmadım. Tansiyonu yüksek bir andı. Ben vurmadım öyle gözüküyor. Şimdi söylüyorlar ama ben bunları kimlerin söylediğini iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. Yerden yere vurmaya çalışan tipler.

O arkadaşa sorun, vurdu derse hakkımda söylenenleri kabul ederim.Verdiğim kötü görüntü için kusura bakmasınlar ama vurmadım. Burada olsa keşke ama sorarsanız da zaten benim söylediklerimin aynısını söyleyecektir.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-Antalyaspor gökhan gönül sağlık görevlisi halis özkahya

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerbahçeliyiö , gökhan gönül karakterli futbolcudur. yaptığı yanlış, fevri hareket yaptı ama olur tansiyonu yüksek sonuçta. özür diler iş biter tek hata da harcamaya gerek yok bence .
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