Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleme imzalayan Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yönetim, bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.

(TRT SPOR)



