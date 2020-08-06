Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleme imzalayan Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Öte yandan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yönetim, bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.
(TRT SPOR)
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