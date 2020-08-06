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Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2020 08:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşan sarı lacivertli takım, Caner Erkin transferini de bitirme aşamasına geldi. Emre Belözoğlu, Caner Erkin’i ikna etti. Fenerbahçe yönetimi bugün Caner Erkin’in menajerini arayacak ve son görüşme için gün belirleyecek.

Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleme imzalayan Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yönetim, bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.

(TRT SPOR)

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