Gökhan Gönül Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!

Fenerbahçe’de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut’un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.
Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.
Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.
Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi. Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.
Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.
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