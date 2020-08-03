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Gökhan Gönül Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin talip olduğu Gökhan Gönül transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu, geleceği ile ilgili kararı açıkladı. İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!

Fenerbahçe’de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut’un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR

Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.

İMZALAR ARKA ARKAYA

Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

İMZALAR ARKA ARKAYA

Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'DE

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi. Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.

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