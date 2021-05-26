Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül'ün geleceği de belli oldu.

FENERBAHÇE GÖKHAN GÖNÜL İLE SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen ve sarı - lacivertliler ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül'ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak.

25 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAKTI

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 25 maçta oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile bu sezon 22 maçta forma giydi.

SEZONU 2 GOL, 2 ASİSTLE KAPATTI

Gökhan Gönül, bu sezon Fenerbahçe ile ligde 21, kupada ise 1 maça çıktı. Sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçiren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Gökhan Gönül 19 karşılaşmada ise sakatlıklar ve kart cezasından dolayı görev alamadı. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

(AJANSSPOR)

