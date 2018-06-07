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Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2018 08:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Gökhan Gönül, gelecek sezon Premier Lig ekibi Fulham'da oynamaya çok yakın.

Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan izin çıktı

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Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibinin 4.5 milyon Euro'luk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gönül'ü gönderecek.

Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibinin 4.5 milyon Euro'luk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gönül'ü gönderecek.
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Son iki sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün de futbolunun son dönemini İngiltere'de geçirmek istediği belirtildi.

Son iki sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün de futbolunun son dönemini İngiltere'de geçirmek istediği belirtildi.
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Tecrübeli oyuncu İngiltere'nin futbol deneyiminden yararlanmak amacında...

Tecrübeli oyuncu İngiltere'nin futbol deneyiminden yararlanmak amacında...
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Gönül, geçen sezon Beşiktaş'ta 34 maç oynayıp, 4 asist yapmıştı.

Gönül, geçen sezon Beşiktaş'ta 34 maç oynayıp, 4 asist yapmıştı.
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Şenol Güneş de onun gideceğini düşünerek sağ bek alınması için rapor verdi.

Şenol Güneş de onun gideceğini düşünerek sağ bek alınması için rapor verdi.
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gökhan gönül Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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