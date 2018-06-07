Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.

1 / 5 Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibinin 4.5 milyon Euro'luk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gönül'ü gönderecek.