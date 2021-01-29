Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül, Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü oynayacakları Atakaş Hatayspor maçıyla takıma dönecek.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgide, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan 36 yaşındaki oyuncunun, tedavi sürecinden sonra kendi isteği ve teknik heyetin kararı doğrultusunda dinlendirildiği belirtildi.

Sağ bekteki bir diğer futbolcu Nazım Sangare'nin milli takımda sakatlık geçirdiği dönemde, kasığındaki yırtığa bağlı rahatsızlığı tam geçmeden kendi isteğiyle maçlara çıkan Gökhan'ın, sakatlığı ilerlediği için takımdan uzun süre ayrı kaldığı aktarıldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra güçlendirme çalışmaları için özel program uygulanan kaptan Gökhan Gönül'ün, salı günü Atakaş Hatayspor maçıyla kadroya dahil olacağı öğrenildi.

Öte yandan Gökhan'ın, sakatlığı döneminde takım kaptanı olduğu için sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında takım otobüsünde yer aldığı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadığı vurgulandı.

KAYNAK: AA

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