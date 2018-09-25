Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu

1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan pozisyonlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.
Mücadelenin 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül Şenol Güneş’in yanına gelerek, ‘hocam top benden çıktı’ dedi. Şenol Güneş de ‘senden mi çıktı?’ diye Gökhan’a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus’a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe’nin kullanmasını söyledi.
Ancak Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. ‘Taç diyaloğu’ sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.
Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!
Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı!
Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok
Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?
UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama
Slaven Bilic Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı iddiası
Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 1 yorum