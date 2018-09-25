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Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu.

Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu

1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan pozisyonlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

Mücadelenin 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül Şenol Güneş’in yanına gelerek, ‘hocam top benden çıktı’ dedi. Şenol Güneş de ‘senden mi çıktı?’ diye Gökhan’a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus’a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe’nin kullanmasını söyledi.

Ancak Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. ‘Taç diyaloğu’ sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş şenol güneş gökhan gönül

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