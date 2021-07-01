Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Fatih Karagümrük Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’e resmi transfer teklifi yaptı. Gönül, bu transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’yle geçen sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadı. Gönül de bugün düzenlenen antrenmana katılmadı.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞECEK

Sarı lacivertlilere yeni hoca geldikten sonra 36 yaşındaki oyuncu ile Başkan Ali Koç görüşme gerçekleştirecek.

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe ile yollarının ayrılması halinde önünde iki seçenek bulunuyor. Tecrübeli sağ bek kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

GÖKHAN GÖNÜL İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Süper Lig’de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı. (Ajansspor)



