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Gökhan Gönül, milli takım kariyerine fırtına gibi başladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 09:32
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Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan Gönül, ilk maçında Letonya karşısında kazandıkları için mutluluğunu dile getirerek, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Gökhan Gönül, milli takım kariyerine fırtına gibi başladı!

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9. maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Letonya’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan Gönül, "İlkler unutulmaz. Antrenörlük kariyerime galibiyetle başladığımız için, bana bunu verdikleri için oyuncu gurubuna çok teşekkür ediyorum. İlk maçımda galibiyet alıp, bu sevinci yaşamak tarif edilemez bir duygu. Beni mutlu eden şeylerden biri de hafta içinde 3-4 gün boyunca çalıştığımız sistem değil ama anlayışımızda birçok yaptığımız doğru işleri sahada görmek. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var. İnşallah o maçı kazanıp, turnuvaya kazarak veda edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞMEYECEK TEK ŞEY OYUN FELSEFEMİZ"

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Oyun sistemiyle ilgili sorulan soruya ise Gönül, "Sistemlerimiz değişebilir. Çünkü analizler yapıyoruz, maçlara göre, takımlara göre, oyunculara göre, bizim elimizde olan oyunculara göre sistemimiz değişebilir. Değişmeyecek tek şey var, o da oyun felsefemiz demiştim. Bugün maç öncesinde konuşmamda, öncelikli hedefimiz, sahanın neresinde olursa olsun topu kaybettikten sonra çok kısa sürede kazanıp, hücum etmeye devam etmekti. Sahanın her anında hemen hemen bunu gerçekleştirdik. İkinci konu ise, topa sahip olan, oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren bir oyun anlayışıyla sahada olacağız demiştim. Çok şükür onu da gerçekleştirdik. Sadece birkaç eksiğimiz var. Bunu da zamanla daha iyi hale getireceğiz. Bugün özellikle 3’lü oynamamız sebebi 7-8 aydır buradayım, takımın alışmış olduğu bir sistem vardı. Orta saha ve hücum hattında ufak tefek değişiklikler yaptık. Bu da bize olumlu dönüş verdi. Kazandık, mutluyuz. Hala eksikliklerimiz var. Bunları da çalışarak, gelişerek, geliştirerek devam edeceğiz" diye cevap verdi.

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