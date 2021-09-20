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Gökhan Gönül: Transferler geç geldi

20.09.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Gönül, "Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül: Transferler geç geldi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Gökhan Gönül, salı günü sahalarında oynayacakları Altay maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.

Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.

"GİDİŞATI İYİYE ÇEVİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Bahaneleri geri bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Bunun gibi bir sürü bahane var artık bu bahaneler bitti. Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden hiç kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız." diye konuştu.

"KOLAY DEĞİL"

Gökhan, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Alper Potuk ise iyi bir sezon başlangıcı yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hepimizi zaten derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha yeni bir takımız. Kolay bir şey değil. taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. taraftarlarımız yarın sahamızda oynayacağımız Altay maçının son dakikasına kadar bizim yanımızda olsunlar. Biz kazanmak için bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç bitmeden olumsuz bir şey olmasın. Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi alırız."

Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Çaykur Rizespor Gökhan Gönül
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