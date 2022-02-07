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  4. Gökhan Göz evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı! Şoke eden görüntüler

Gökhan Göz evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı! Şoke eden görüntüler

07.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi olarak tanınan Berdan Mardini'nin boşandığı eşinin de yasak aşk yaşamasıyla adı gündemde olan Gökhan Göz'ün evine polis baskın düzenledi. Gökhan Göz'ün polislere zor anlar yaşatması ve yaptıkları tepki çekti.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz içip içip havaya da ateş açmıştı. Gökhan Göz yine benzer bir konuyla gündemde. Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatoş Yelliler
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