MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Güney'in gelini Ece Güney 4 katlı binayı mı yaktı? Üstsüz fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Gökhan Güney'in gelini Ece Güney 4 katlı binayı mı yaktı? Üstsüz fotoğrafları ortaya çıkmıştı

13.09.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in gelini Ece Güney üstsüz fotoğraflarıyla gündemdeyken yeni bir iddia ile adından söz ettirdi. İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Güney'in gelini Ece Güney ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Ece Güney'in 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edildi.

Gökhan Güney'in gelini Ece Güney 4 katlı binayı mı yaktı? Üstsüz fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edilen Ece Güney ile çevre sakinleri arasında arbede yaşandı. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evlendikten sonra çeşitli iddialarla gündeme gelen Ece Güney'in, yangın sırasında sokakta karıştığı arbede cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Ece Güney iddialara cevap verdi.

Ekran görüntüsü 2022-09-13 090949

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'a 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Ekran görüntüsü 2022-09-13 090959

Ece Güney yangın mı çıkardı? Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edildi sokakta arbede çıktı

BİNA SAKİNLERİ İLE ARBEDE ÇIKTI

Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, bina sakinleri ile bodrum katta oturan Ece Güney'in kavga ettiği görüldü. Olay yerinde bulunan polis, tarafların arasına girerek ayırdı.

Ekran görüntüsü 2022-09-13 091009

"İNSANLAR 'YANGINI SEN ÇIKARDIN' DİYEREK ÜZERİME ÇULLANDI"

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı. Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi. Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.
Ekran görüntüsü 2022-09-13 091019

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası paylaştı! Olay olunca sildiKocası paylaştı! Olay olunca sildi
Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptıEmine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı
'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Güney Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Ünlü futbolcu Survivor Aleyna için paraya kıydı! Özel jete atlayıp...

Ünlü futbolcu Survivor Aleyna için paraya kıydı! Özel jete atlayıp...

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Gol oldu, maç durdu! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Gol oldu, maç durdu! Kimse ne olduğunu anlamadı...

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.