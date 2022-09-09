Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenen Ece Güney bir süredir iddialarıyla gündemde. 2014 yılında mide kanseri nedeniyle eşinin vefatının ardından kayınpederiyle karşı karşıya gelen Ece Güney, kendisine kalacak sekiz dairenin Gökhan Güney tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Ece Güney ünlü şarkıcının kendisine şantaj yaptığını iddia ediyordu. Bu iddialar sürerken Söylemezsem Olmaz yayınında Ece Güney'in üstsüz fotoğrafları yayınlandı.

Gelini tarafından şantaj iddialarına maruz kalan Gökhan Güney ise yayına bağlandı.

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Gökhan Güney açıklama yaparken çok sinirlendi ve "Bu kadın manyak anlamıyorsunuz. O çıktığı TV ben çıkmadığım için üstüme geldi. Bu kadın normal değil bu kadın benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Ben TV'ye göndersem suç olurum belgeleri... Beni tanıyan tanır, deli bu kadın deli...

Bir tane iş adamı var bana gönderdi, ben oğlum öldükten sonra zaten görüşmedim. İş adamı envai çeşit resim gönderdi. Adamın da yuvasını yıktı" dedi.

Gökhan Güney konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"İş adamı buna dava açmış, şantaj için. İş adamı kazandı, 100 bin dolar vermezsen fotoğraflarını karına gönderirim demiş. O adamı tanımam etmem. Bir tane ünlü jokere de aynı tuzağı kuruyor."

