MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...

Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...

09.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in gelini Ece Güney üstsüz fotoğraflarıyla gündemde. Ece Güney kayınpederinin bu fotoğraflarla kendisine şantaj yaptığını iddia ediyordu. Gökhan Güney bu iddialardan sonra canlı yayına bağlanarak çileden çıktı. Gökhan Güney "Bu kadın deli sevgilisi fotoğrafları bana gönderdi" dedi.

Gelininin üstsüz fotoğrafları ortaya çıktı! Şantaj iddiaları Gökhan Güney'i çıldırttı: Bu kadın deli...

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenen Ece Güney bir süredir iddialarıyla gündemde. 2014 yılında mide kanseri nedeniyle eşinin vefatının ardından kayınpederiyle karşı karşıya gelen Ece Güney, kendisine kalacak sekiz dairenin Gökhan Güney tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Ece Güney ünlü şarkıcının kendisine şantaj yaptığını iddia ediyordu. Bu iddialar sürerken Söylemezsem Olmaz yayınında Ece Güney'in üstsüz fotoğrafları yayınlandı.

Gelini tarafından şantaj iddialarına maruz kalan Gökhan Güney ise yayına bağlandı.

12

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Gökhan Güney açıklama yaparken çok sinirlendi ve "Bu kadın manyak anlamıyorsunuz. O çıktığı TV ben çıkmadığım için üstüme geldi. Bu kadın normal değil bu kadın benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Ben TV'ye göndersem suç olurum belgeleri... Beni tanıyan tanır, deli bu kadın deli...

gfhfhfhf

Bir tane iş adamı var bana gönderdi, ben oğlum öldükten sonra zaten görüşmedim. İş adamı envai çeşit resim gönderdi. Adamın da yuvasını yıktı" dedi.

fghgfj

Gökhan Güney konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"İş adamı buna dava açmış, şantaj için. İş adamı kazandı, 100 bin dolar vermezsen fotoğraflarını karına gönderirim demiş. O adamı tanımam etmem. Bir tane ünlü jokere de aynı tuzağı kuruyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış!Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış!
Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...
Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklamaDev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Güney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

İlginizi Çekebilir

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.