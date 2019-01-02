SPOR

Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Gökhan İnler, İtalyan spor ve magazin basınının da ilgi odağı oldu.

Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seli

4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Gökhan İnler adeta sevgi seline maruz kaldı. Napoli taraftarları Gökhan İnler'i yeniden görmekten mutluluk duyarken; yolunu çevirenler, sohbet edenler, fotoğraf çektirenler tecrübeli futbolcuya anılarını tazeletti.

Lig arasında önce İsviçre ardından Roma ve Napoli'de ailesi ile tatil yapan Gökhan İnler yeni yıla ise kalbinin kaldığı Napoli'de girdi. Arkadaşlarını görmekten mutluluk duyan İnler, İtalyan spor ve magazin basınının da ilgi odağı oldu.

İtalyanca söyleşi veren İnler, gelişmesine büyük katkı sağlayan, 2 İtalya Kupası ve bir Süper Kupa kazandığı, 4 yıl forma giydiği eski takımının kentine dönmekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Burası benim toprağım, bana çok şey kattı ve severek geliyorum buraya" dedi.

"LEICESTER'DEN İYİ BİR TEKLİF GELİNCE KULÜP BENİ ORAYA TRANSFER ETMEYE KARAR VERDİ"
Eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile 1 ay oynama fırsatı bulduğunu ve onun kendisine isterse Napoli'de kalabileceğini söylediğini anlatan İnler, "Ancak Leicester'den iyi bir teklif gelince kulüp beni oraya transfer etmeye karar verdi" dedi.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile çalışmak isteyip istemeyeceği de sorulan İnler, "Açıkçası, evet. O çok güçlü bir teknik direktör, bir takımın nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor. Bütün oyuncuları ondan memnun. Onun çalıştırdığı bu takımı beğeniyorum" ifadesini kullandı.

"BU YAŞANANLAR FUTBOLA YAKIŞMIYOR"
Inter karşısında oynadıkları karşılaşmada Napoli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e ırkçı tezahürat yapılmasını ve bu maç öncesi çıkan kavgada Interli bir taraftarın ölmesini de değerlendiren Gökhan İnler, "Yazık, özellikle İtalyan futbolu için. Benim oynadığım diğer ülkelerde bunlar yaşanmıyor. Futbolcular kulüpleri için oynar, taraftarlar da oraya eğlenmeye gider, ancak bu yaşananlar futbola yakışmıyor. Özellikle Koulibaly gibi kaliteli bir oyuncuya bunun yapılması hoş değil. Yazık, çünkü onun kendisini nasıl hissettiğini biliyorum. Umarım bunun gibi şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇINI STATTA İZLEDİ
Öte yandan tatilini geçirdiği Napoli'de maça da giden ve Napoli-Bologna maçını tribünden izleyen Gökhan İnler'in sevgi seline maruz kaldığı, stada gidinceye kadar futbolcuyu görmek isteyenlerin dışarıda izdiham yaşattığı, ünlü futbolcunun stadın içinde de ilgi odağı olduğu belirtildi. Gökhan'ın bu duruma alışık olduğu ve Leicester City olsun, Beşiktaş olsun, daha önce formasını giydiği tüm takımların taraftarlarının kendisi ile özel bir bağı bulunduğu ifade edildi.

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Başakşehir'in kamp programı belli olduBaşakşehir'in kamp programı belli oldu
Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklamasıBaşakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökhan inler napoli başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

Ozan Tufan için şok karar

Ozan Tufan için şok karar

Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

İşte Ersun Yanal'ın istediği 4 yerli isim

İşte Ersun Yanal'ın istediği 4 yerli isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Ozan Tufan için resmi açıklama!

Ozan Tufan için resmi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seli

Gökhan İnler'e sevgi seli

Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Medipol Başakşehir Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Emre Belözoğlu: Allah nasip ederse Fenerbahçe ile yollarımız yeniden kesişir!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Başakşehir'in Edin Visca'sı var

Başakşehir'in Visca'sı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.