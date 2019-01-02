Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seli

4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Gökhan İnler adeta sevgi seline maruz kaldı. Napoli taraftarları Gökhan İnler'i yeniden görmekten mutluluk duyarken; yolunu çevirenler, sohbet edenler, fotoğraf çektirenler tecrübeli futbolcuya anılarını tazeletti.

Lig arasında önce İsviçre ardından Roma ve Napoli'de ailesi ile tatil yapan Gökhan İnler yeni yıla ise kalbinin kaldığı Napoli'de girdi. Arkadaşlarını görmekten mutluluk duyan İnler, İtalyan spor ve magazin basınının da ilgi odağı oldu.

İtalyanca söyleşi veren İnler, gelişmesine büyük katkı sağlayan, 2 İtalya Kupası ve bir Süper Kupa kazandığı, 4 yıl forma giydiği eski takımının kentine dönmekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Burası benim toprağım, bana çok şey kattı ve severek geliyorum buraya" dedi.

"LEICESTER'DEN İYİ BİR TEKLİF GELİNCE KULÜP BENİ ORAYA TRANSFER ETMEYE KARAR VERDİ"

Eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile 1 ay oynama fırsatı bulduğunu ve onun kendisine isterse Napoli'de kalabileceğini söylediğini anlatan İnler, "Ancak Leicester'den iyi bir teklif gelince kulüp beni oraya transfer etmeye karar verdi" dedi.