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Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde andı.

Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadı.

"KİMSE KİMSEYİ DÖVEMEZ, DÖVEMEMELİDİR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, "Düşüncesinden dolayı kimse kimseyi dövemez, dövmemelidir, dövememelidir! Hele Allah'ın verdiği canı hiçbir şekilde alamamalıdır! Bak anılıyor işte her zaman Tüm halk ve vatanseverler tarafından. Yani kötü niyetliler kaybedemezler güzel yürekli insanları !#aliismailkorkmazölümsüzdür." ifadelerini kullandı.

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldıAli İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz ali ismail korkmaz Gezi Parkı

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