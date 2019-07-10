Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadı.

"KİMSE KİMSEYİ DÖVEMEZ, DÖVEMEMELİDİR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, "Düşüncesinden dolayı kimse kimseyi dövemez, dövmemelidir, dövememelidir! Hele Allah'ın verdiği canı hiçbir şekilde alamamalıdır! Bak anılıyor işte her zaman Tüm halk ve vatanseverler tarafından. Yani kötü niyetliler kaybedemezler güzel yürekli insanları !#aliismailkorkmazölümsüzdür." ifadelerini kullandı.