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Gökhan Saki UFC'de 2. maçına çıkıyor! Gökhan Saki kimdir?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Ülkemizi UFC yani Ultimate Fighting Championship, karma dövüş sanatları turnuvasında ülkemizi temsil ediyor. Gökhan Saki UFC'de 2. maçında Khalil Rountree ile karşılaşacak. Peki Gökhan Saki kimdir?

Gökhan Saki UFC'de 2. maçına çıkıyor! Gökhan Saki kimdir?

Gökhan Saki UFC yani Ultimate Fighting Championship karma dövüş sanatları turnuvasında kinci maçına çıkmaya jazırlanıyor. Luis Henrique da Silva ile olan ilk maçını nakavt ile kazanan Gökhan Saki ikinci maçında Khalil Rountree ile karşılaşacak. İşte Gökhan Saki'nin kariyerinden detaylar...

GÖKHAN SAKİ KİMDİR?

1983 doğumlu olan Gökhan Saki, -1993'de 10 yaşında Muay Thai sporuna başladı. 2008'de Tokyo'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix Şampiyonasında yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde, rakibi Hollandalı Remy Bonjasky'e nakavtla elendi.

Tamamıyla Hollanda'da yetişen ve kendini Kick boks'da geliştiren Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Lakabı İsyancı olan Saki'nin boyu 1.82 m'dir. Son olarak 2010 K-1 Grand Prix Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmiş ve harika performansıyla turnuvayı izleyenlerin takdirini kazanmıştır.

Bu turnuvada, çeyrek finaldeki rakibi Daniel Ghita ile karşılaşmıştır. Aynı özelliklere sahip olmaları sebebiyle ikili arasındaki müsabaka, son derece teknik ve seyir zevki yüksek bir maç oldu. Bu maçta 3. round sonunda beraberlik kararının gelmesiyle, maçı ekstra roundla kazanan Gökhan Saki oldu. Daniel Ghita'dan sağ koluna aldığı orta tekmeler, sağ kolunun kırılmasına sebep oldu. Yarı finalde rakibi Alistair Overeem'e karşı yaptığı karşılaşmada, hiç yumruk almadan tek kolunu kullanarak çok fazla isabetli yumruk atmış ayrıca rakibinin yüzüne attığı döner tekmeyle yere yatırmıştır. Son ana kadar seyirciyi ateşledi. Alistair Overeem, Gökhan'ın kırık kolunu fark edip vurmasıyla maç son buldu. Maça devam edemeyen Gökhan, Turnuvanın üçüncüsü oldu. Son olarak Golden Glory'nin 10 yıl müsabakalarında yer aldı. Hala devam eden müsabakaların favorisi olarak Gökhan Saki görülüyor.

Unvanları
2014 Glory World Series Dünya I.si
2013 Glory World Series Dünya I.si
2012 Glory World Series Dünya III.sü
2011 Glory World Series Dünya Şampiyonu
2010 K-1 World Gp Dünya III.sü
2008 K-1 World Gp Dünya III.sü
2008 K-1 World GP 2008 Hawaii Şampiyonu
2008 WFCA Super Ağırsiklet Dünya Şampiyonu
2006 K-1 World GP 2006 Amsterdam finalisti
2006 K-1 Türkiye GB 2006 Şampiyonu
2003 Dünya Muay Thai Şampiyonu
2002 Avrupa Muay Thai Şampiyonu
2001 Hollanda Muay Thai Şampiyonu

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