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Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray hakkında transfer açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 18:07
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Süper Lig’de Kayserispor’da sergilediği performansla göz dolduran Gökhan Sazdağı'ndan Galatasaray açıklaması geldi.

Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray hakkında transfer açıklaması!
Gökhan Sazdağı

Gökhan Sazdağı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Kayserispor'un yükselen yıldızı Gökhan Sazdağı, Galatasaray iddiaları hakkında Radyospor'a konuştu.

"GALATASARAY HABERLERİ HEYECANLANDIRIYOR"

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"Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Bir şeyler olacaksa da sezon sonunda oturulur, konuşulur. Galatasaray haberleri tabii ki heyecanlandırıyor. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi. Kayserispor’da sözleşmem devam ediyor. Transferim kulüpler arasında bitecek.

"KULÜPLER ANLAŞIRSA GALATASARAY NEDEN OLMASIN?"

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"Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın? Tabii ki çok isterim. Şu anda Galatasaray konuşuluyor, kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim. Şehrimize söz verdik. Kayserispor olarak tek hedefimiz ligde kalmak ve gemiyi limana yanaştırmak. Kenar forvet olarak da görev aldığım maçlar oldu. Sağ bekte de sağ kanatta da kendimi iyi hissediyorum. Hangi pozisyonda bana şans verilirse verilsin yüzde yüzümle sahada olmak için çalışıyorum."

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