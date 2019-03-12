Gökhan Töre isyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta sezonun devre arası öncesi kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz.

"9 AYDIR MAAŞIMI ALAMADIM"

9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."





