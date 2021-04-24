Gökhan Töre kariyerinde 2. kez forvet oynayacak

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Kayserispor karşısında forvet bölgesinde Gökhan Töre'yi kullandı.

Üç forvetinin de yokluğunda hücum bölgesinde Atiba'yı kullanmayı planlayan Sergen Yalçın, Kanadalı futbolcunun da sakatlanmasının ardından mecburen Gökhan Töre'yi sahaya forvet olarak çıkartmak zorunda kaldı.

Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)

182 Maç: Sağ Kanat

30 Maç: Sol Kanat

5 Maç: 10 Numara

1 Maç: Santrfor

Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)

