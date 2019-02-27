SPOR

Gökhan Töre: Pes eden taraf ben olmayacağım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Gökhan Töre, "Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım" dedi.

Gökhan Töre: Pes eden taraf ben olmayacağım

Beşiktaş'ın devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip, kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Töre

Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Q7 gerçeği ortaya çıktıQ7 gerçeği ortaya çıktı
Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökhan töre Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

G.Saray Hatay'da dağılsa da yarı finalde!

G.Saray Hatay'da dağılsa da yarı finalde!

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre: Pes eden taraf ben olmayacağım

''Pes eden ben olmayacağım''

Quaresma 3 milyon dolar maaş isteyince Toronto transferi rafa kaldırdı!

Q7 gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

Şenol Güneş: İstifa iddiaları tamamen asılsız

Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiriler Şenol Güneş'e

Derbi sonrası Beşiktaş'da dev kriz!

Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarı arasında tartışma

Şenol Güneş'le taraftar arasında tartışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.