SPOR

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 17.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dün renklerine bağladığı hücum oyuncusu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti.

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

Acıbadem Fulya Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Töre'nin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerin tamamlandığı bildirildi. (AA)


PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Malatyaspor'un hedefi UEFA Avrupa LigiMalatyaspor'un hedefi UEFA Avrupa Ligi
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
malatyaspor gökhan töre

En Çok Okunan Haberler

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Beşiktaş transferi bitiriyor

Beşiktaş transferi bitiriyor

Genç yıldız İstanbul yolunda

Genç yıldız İstanbul yolunda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Malatya'dan bir transfer daha!

Malatya'dan bir transfer daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Malatya'dan Arjantin'de transfer hamlesi

Malatya'dan Arjantin'de transfer hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz

Malatyaspor'un hedefi UEFA Avrupa Ligi

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Yeni Malatyaspor, Guilherme ile yeniden anlaştı

Malatya, Guilherme'yi bırakmadı

Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı

Malatya'ya Zimbabveli stoper

Ali Ravcı: Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var

''Daha yapacak çok işimiz var''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.