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Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Gökhan Türkmen'in eşi kimdir?

27.05.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Türkmen kaç yaşında ve nereli gibi sorular, Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta farklı bir konsept ile ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler Programında bu hafta "Biraz Pop Biraz Türkü" yer alacak. Programa konuk olan şarkıcı Gökhan Türkmen İstanbul doğumludur. Peki, Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Gökhan Türkmen'in eşi kimdir?

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Gökhan Türkmen, ilk albümüyle büyük ses getirdi ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. Gökhan Türkmen'in yaşı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen hakkında merak edilen soruların yanıtları...

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizelidir. Habire Yahşi Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Ortaokulun son yıllarında müzikle ilgilenmeye başlamıştır. 1997 yılında gitar çalmaya başladı. 2000 yılından itibaren çeşitli mekânlarda ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 1 yıl kadar şan dersi aldı.

gökhan türkmen sinem aksoy

Bir dönem radyolarda ve çeşitli mekânlarda canlı performanslar sergiledi. 2000'li yılların başında kendisini tamamen müziğe verdi ve söz yazmaya başladı. Söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" adlı parçayı amatör olarak seslendirdi. 2005 yılının sonlarında Youtube'da yayınladığı parça beş milyondan fazla kişi tarafından dinlenince bir anda internet ortamında tanınmaya başladı. Bunun üzerine bir yıl sonra "Dön" adlı parçasını da internette yayınladı. Yine söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Efkârlıyım" adlı şarkıyla Nokia tarafından düzenlenen bir yarışmaya katıldı. İnternet üzerinde bulunan üç şarkısıyla da beğeni toplayan sanatçı, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteğini de aldı.

GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİ

17 yıllık arkadaşı Sinem Aksoy ile birlikte 1 Eylül 2014 tarihinde evlenmiştir. Lise sıra arkadaşıdırlar. 2015 yılında çiftin Nil Rona adını verdikleri ilk kızları dünyaya gelmiştir. 2017 yılında ise Leyla Ada adını verdikleri ikinci kızları dünyaya gelmiştir.

gökhan türkmen eşi

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 27 MAYIS KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor.

şarkılar bizi söyler 27 mayıs konukları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 27 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı programa, Gökhan Türkemen, Mazlum Çimen ve Yasemin Yalçın konuk olacak.

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