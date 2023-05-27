Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Gökhan Türkmen'in eşi kimdir?

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Gökhan Türkmen, ilk albümüyle büyük ses getirdi ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. Gökhan Türkmen'in yaşı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen hakkında merak edilen soruların yanıtları...

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizelidir. Habire Yahşi Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Ortaokulun son yıllarında müzikle ilgilenmeye başlamıştır. 1997 yılında gitar çalmaya başladı. 2000 yılından itibaren çeşitli mekânlarda ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 1 yıl kadar şan dersi aldı.

Bir dönem radyolarda ve çeşitli mekânlarda canlı performanslar sergiledi. 2000'li yılların başında kendisini tamamen müziğe verdi ve söz yazmaya başladı. Söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" adlı parçayı amatör olarak seslendirdi. 2005 yılının sonlarında Youtube'da yayınladığı parça beş milyondan fazla kişi tarafından dinlenince bir anda internet ortamında tanınmaya başladı. Bunun üzerine bir yıl sonra "Dön" adlı parçasını da internette yayınladı. Yine söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Efkârlıyım" adlı şarkıyla Nokia tarafından düzenlenen bir yarışmaya katıldı. İnternet üzerinde bulunan üç şarkısıyla da beğeni toplayan sanatçı, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteğini de aldı.

GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİ

17 yıllık arkadaşı Sinem Aksoy ile birlikte 1 Eylül 2014 tarihinde evlenmiştir. Lise sıra arkadaşıdırlar. 2015 yılında çiftin Nil Rona adını verdikleri ilk kızları dünyaya gelmiştir. 2017 yılında ise Leyla Ada adını verdikleri ikinci kızları dünyaya gelmiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 27 MAYIS KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 27 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı programa, Gökhan Türkemen, Mazlum Çimen ve Yasemin Yalçın konuk olacak.

