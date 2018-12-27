Gökhan Türkmen yeni yıla kızlarıyla girecek

Eşi Sinem Türkmen ile birlikte geldikleri AVM’de çocuk mağazalarını gezip kızları için alışveriş yapan çift kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. Türkmen, “Her şey gayet yolunda, bugün çocuklar için biraz alışveriş yapalım istedik.

Yılbaşında ben sahnede olmayacağım. Evde çocuklarla birlikte vakit geçireceğim. Sinem, ise Ayşegül Aldinç’in sahnesinde olacak” dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde çıkartmış olduğu max single albümümden bahseden şarkıcı, ‘İhtimaller Perisi’ adlı parçanın klibini Artvin’in Hopa ilçesinde çektiğini, diğer iki parçaya da klip çekmeyi düşündüğünü dile getirdi.



